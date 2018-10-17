ФСБ: разминирование колледжа в Керчи завершено
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- РИА Новости
«Сейчас разминирование закончено, бомб там больше нет. В здании теперь работают криминалисты, Следственный комитет, ФСБ и полиция», — приводит РИА Новости его слова.
В пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили, что списки погибших и пострадавших будут обнародованы в ближайшее время.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв, после чего один из студентов открыл огонь.
По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек. Нападавший покончил с собой.