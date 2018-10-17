ФСБ: разминирование колледжа в Керчи завершено

Представитель крымского управления ФСБ после заседания оперативного штаба заявил, что разминирование колледжа в Керчи, где погибли не менее 19 человек, завершено.

«Сейчас разминирование закончено, бомб там больше нет. В здании теперь работают криминалисты, Следственный комитет, ФСБ и полиция», — приводит РИА Новости его слова.

В пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили, что списки погибших и пострадавших будут обнародованы в ближайшее время.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв, после чего один из студентов открыл огонь.

По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек. Нападавший покончил с собой.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.