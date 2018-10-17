Оперативный штаб: второе взрывное устройство нашли у нападавшего в Керчи
- РИА Новости
- © Тамара Голованова
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что оно было обезврежено.
«Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом», — сказал представитель штаба.
17 октября в керченском колледже произошло нападение. В здании сработало взрывное устройство, после чего атаковавший учебное заведение начал стрелять в людей. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли 19 человек.