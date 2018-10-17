Оперативный штаб: второе взрывное устройство нашли у нападавшего в Керчи

Короткая ссылка
Представитель оперативного штаба в Керчи заявил, что сотрудники правоохранительных органов нашли второе взрывное устройство в вещах причастного к нападению на людей в колледже.
Оперативный штаб: второе взрывное устройство нашли у нападавшего в Керчи
  • РИА Новости
  • © Тамара Голованова

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оно было обезврежено.

«Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом», — сказал представитель штаба.

17 октября в керченском колледже произошло нападение. В здании сработало взрывное устройство, после чего атаковавший учебное заведение начал стрелять в людей. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли 19 человек.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить