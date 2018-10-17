Оперативный штаб: второе взрывное устройство нашли у нападавшего в Керчи

Представитель оперативного штаба в Керчи заявил, что сотрудники правоохранительных органов нашли второе взрывное устройство в вещах причастного к нападению на людей в колледже.

РИА Новости

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