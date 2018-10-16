В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг РПЦ и Константинополя

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Русской православной церкви о разрыве евхаристического общения с Константинополем.
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг РПЦ и Константинополя
  • © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
  • РИА Новости

«Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом, это вызывает нашу озабоченность. Мы надеемся на то, что всё-таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что разрыв отношений между РПЦ и Константинополем приведёт к катастрофическим последствиям для православных по всему миру.

15 октября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

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