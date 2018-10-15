Жириновский проговорился о «закрывающем всю планету» ЗРК С-700‍

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-500, С-600 и С-700.

«И американцы боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолёт не поднимется в воздух», — заявил Жириновский.

Соловьёв пошутил в ответ на заявления лидера ЛДПР и попросил его случайно не выдать все секреты и не проговориться о «страшной системе С-1500».

На это Жириновский ответил, что последнее поколение пока С-700.

Ранее сообщалось, что на полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения, в ходе которых расчёты ЗРК С-300 и С-400 провели стрельбы и уничтожили мишени, имитирующие летательные аппараты противника.

3 октября Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно, как технику выгружают из российского военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан». По словам министра обороны Сергея Шойгу, на подготовку персонала для новых ЗРК потребуется около трёх месяцев, после чего С-300 войдут в состав сирийских ВС.

Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.