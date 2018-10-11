В Астраханской области расчёты С-300 и С-400 провели стрельбы

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В Астраханской области на полигоне Ашулук прошли учения, в ходе которых расчёты ЗРК С-300 и С-400 провели стрельбы и уничтожили мишени, имитирующие летательные аппараты противника.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ходе учений была проведена проверка системы ПВО самолётом-разведчиком условного противника. Также был отражён условный авиаудар самолётов и вертолётов с имитированными пусками зенитных ракет. Кроме того, состоялись марши всех подразделений на новые боевые позиции.

«И в заключение состоялся эпизод с боевой стрельбой реальными ракетами по воздушным мишеням. Расчёты соединения в составе зенитного ракетного и радиотехнического полков и командного пункта успешно обнаружили все мишени и уничтожили их», — заявил командующий объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно- космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Андрей Демин.

Отмечается, что в рамках практического этапа учений совершено более 40 пусков ракет и уничтожено более 20 мишеней различного класса.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что танкисты Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области

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