МИД Франции обеспокоен поставками С-300 в Сирию
- @mod_russia
«Франция с озабоченностью констатирует поставку Россией противовоздушных средств сирийскому режиму», — приводит его слова сайт ведомства.
Он отметил, что на фоне напряжённой ситуации в регионе поставка такого оборудования «способствует сохранению риска военной эскалации и отдаляет перспективу политического урегулирования сирийского кризиса».
2 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Совету безопасности об осуществлении поставок С-300 в Сирию.