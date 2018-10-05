МИД Франции обеспокоен поставками С-300 в Сирию

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Франция выражает обеспокоенность в связи с поставками российских систем С-300 в Сирию. Об этом заявил представитель МИД страны.
МИД Франции обеспокоен поставками С-300 в Сирию
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«Франция с озабоченностью констатирует поставку Россией противовоздушных средств сирийскому режиму», — приводит его слова сайт ведомства.

Он отметил, что на фоне напряжённой ситуации в регионе поставка такого оборудования «способствует сохранению риска военной эскалации и отдаляет перспективу политического урегулирования сирийского кризиса».

2 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Совету безопасности об осуществлении поставок С-300 в Сирию. 

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