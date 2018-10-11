Зюганов пожаловался Путину на предложение прокуратуры Хакасии по кандидату от КПРФ
- РИА Новости
«Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», — цитирует его Интерфакс.
Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования 9 сентября.
Экс-глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%).
Позднее стало известно, что Зимин, принимавший участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», снял свою кандидатуру со второго тура выборов, которые должны были состояться 23 сентября.
Впоследствии сообщалось, что второй тур назначен на 21 октября. В выборах могут принять участие два кандидата — Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар, который стал четвёртым в первом туре.
Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в ходе голосования в сентябре третье место, также снял свою кандидатуру.