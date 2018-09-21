Памфилова прокомментировала снятие Зимина с выборов главы Хакасии

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что снявший свою кандидатуру с выборов главы Хакасии Виктор Зимин трезво оценил возможности.

«Хорошо, что не совсем поздно, сэкономит государственные деньги, чтобы нам 23 сентября не проводить (голосование. — RT). Он реально оценил свои возможности и поступил так, как считает нужным», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов.

Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования, но ни один из кандидатов не смог набрать 50%. Второй тур должен был пройти 23 сентября.