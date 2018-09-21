Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов губернатора

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, принимавший участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», снял свою кандидатуру. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — цитирует ТАСС председателя избиркома Александра Чуманина.

В свою очередь, в ЦИК проинформировали, что второй тур выборов должен пройти через две недели после подачи Зиминым заявления.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения об «отставке» Зимина до второго тура выборов.

Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования, но никому из кандидатов не удалось набрать 50%. Второй тур должен был пройти 23 сентября.