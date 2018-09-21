Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов губернатора

Короткая ссылка
Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, принимавший участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», снял свою кандидатуру. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов губернатора
  • © Пресс-служба правительства Республики Хакасия

«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — цитирует ТАСС председателя избиркома Александра Чуманина.

В свою очередь, в ЦИК проинформировали, что второй тур выборов должен пройти через две недели после подачи Зиминым заявления.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения об «отставке» Зимина до второго тура выборов.

Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования, но никому из кандидатов не удалось набрать 50%. Второй тур должен был пройти 23 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить