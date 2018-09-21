Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов губернатора
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«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — цитирует ТАСС председателя избиркома Александра Чуманина.
В свою очередь, в ЦИК проинформировали, что второй тур выборов должен пройти через две недели после подачи Зиминым заявления.
Ранее в Кремле прокомментировали сообщения об «отставке» Зимина до второго тура выборов.
Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования, но никому из кандидатов не удалось набрать 50%. Второй тур должен был пройти 23 сентября.