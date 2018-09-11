В Кремле прокомментировали сообщения об «отставке» главы Хакасии до второго тура выборов

В Кремле не располагают информацией об отставке действующего главы Хакасии Виктора Зимина до второго тура выборов в регионе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там продолжается просто избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, есть ли претензии к работе главы Хакасии.

Песков также подчеркнул, что ничего не знает о сообщениях, что в Кремле якобы рекомендовали Зимину покинуть свой пост до второго тура выборов.

«Я не знаю, каковы источники этих сообщений», — указал он.

Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования — 9 сентября. Зимин набрал 32,42%, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%).

Никому из кандидатов не удалось набрать 50%, и теперь ожидается второй тур выборов.