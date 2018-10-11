ЦИК запросила материалы по ситуации с выборами главы Хакасии

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ЦИК России запросила все материалы и следит за ситуацией с выборами главы Хакасии. Об этом сообщает РИА Новости.
ЦИК запросила материалы по ситуации с выборами главы Хакасии
  • РИА Новости

«ЦИК России запросила все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию. В любом случае решение остаётся за Верховным судом Республики Хакасия», — заявил член ЦИК Евгений Шевченко, подтвердив информацию о том, что избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики.

Ранее сообщалось, что второй тур выборов главы Хакасии пройдёт 21 октября.

3 октября президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Отмечается, что Развожаев будет занимать данный пост «до вступления в должность лица, избранного главой Республики Хакасия».

22 сентября глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что принял решение уйти в отставку.

Первый тур выборов в Хакасии прошёл 9 сентября, в единый день голосования, но никому из кандидатов не удалось набрать 50% голосов.

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