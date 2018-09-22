Глава Хакасии Зимин заявил об уходе в отставку

Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что принял решение уйти в отставку.

Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

«Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убеждён, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — заявил он.

Как он отметил, жители региона во время первого тура выборов выразили недоверие курсу правительства. Зимин подчеркнул, что с пониманием относится к данной ситуации.

«Я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике», — сказал Зимин.

Он добавил, что если властям и народу Хакасии понадобится его опыт, то он «всегда рядом».

Ранее стало известно, что Зимин, принимавший участие в выборах главы региона, снял свою кандидатуру.