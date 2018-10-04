Второй тур выборов главы Хакасии состоится 21 октября

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Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт 21 октября, сообщили в избирательной комиссии республики.
Второй тур выборов главы Хакасии состоится 21 октября
  • © пресс-служба Губернатора Хабаровского края

«Второй тур выборов назначен на 21 октября. В выборах участвуют два кандидата — Коновалов и Мяхар», — цитирует РИА Новости представителя регионального ЦИК.

3 октября президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Отмечается, что Развожаев будет занимать данный пост «до вступления в должность лица, избранного главой Республики Хакасия».

22 сентября глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что принял решение уйти в отставку.

Первый тур выборов в Хакасии прошёл 9 сентября, в единый день голосования, но никому из кандидатов не удалось набрать 50% голосов.

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