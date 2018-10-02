В ЦИК сообщили, что второй тур выборов главы Хакасии может состояться 11 ноября

В Центризбиркоме заявили, что второй тут выборов губернатора Республики Хакасия может состояться в воскресенье, 11 ноября.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

По его словам, голосование состоится в том случае, если в выборах вместе с кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым примет участие представитель Партии роста Александр Мяхар, который ранее занял четвёртое место.

«Закон предусматривает перенос выборов, если следующий кандидат даёт согласие участвовать в них», — объяснил Булаев.

При этом председатель республиканского избиркома Александр Чуманин добавил, что кандидат на пост главы Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в ходе голосования в сентябре третье место, снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы региона.

«Заявление от Филягина поступило. Он снял кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам», — сказал он.

Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования 9 сентября.

Глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%).

Второй тур должен был состояться 23 сентября.

Позднее стало известно, что Зимин, принимавший участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», снял свою кандидатуру.