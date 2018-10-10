Роспотребнадзор приостановил работу 63 кафе «Суши WOK» в Москве

Роспотребнадзор приостановил работу 63 кафе «Суши WOK» в российской столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в июле 2018 года в четырёх административных округах столицы после употребления в кафе сети суши и роллов у некоторых граждан были зафиксированы случаи сальмонеллёза.

Впоследствии сотрудники ведомства провели проверку 108 точек «Суши WOK».

«По решениям районных судов деятельность 63 предприятий приостановлена на срок от 12 до 90 суток, по восьми приняты решения о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 85 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

Кроме того, по результатам проведённых проверок наложено 64 штрафа на общую сумму 1 486 000 рублей.

В сентябре портал ВашГород.ру сообщал, что Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса.