В России предложили ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов

Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий введение административной и уголовной ответственности за фальсификацию продуктов питания. Документ уже внесли в правительство.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу службы Анну Попову.

«К сожалению, по поводу фальсификата даже существующим предприятиям сейчас ничего не предъявишь. Потому что такое понятие и ответственность за него отсутствуют в Кодексе об административных правонарушениях», — заявила она.

Как отметила Попова, в КоАП должно появиться понятие фальсификата, то есть продукции, произведённой с подменой ингредиентов.

Помимо крупных штрафов, Роспотребнадзор предлагает ввести наказание в виде конфискации сырья и оборудования, на котором производится такая продукция.

Кроме того, служба обучает сотрудников, отвечающих за качество продукции, как отличить качественный товар от подделки.

«И сегодня сети уже начали «закрывать» полки своих магазинов от тех производителей и поставщиков, кто попался на поставке фальсификата. Это очень действенная мера — ограничение рынков сбыта», — сказала Попова.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Роспотребнадзор отчитался о проверке молочной продукции в Севастополе и Крыму.