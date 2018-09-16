Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса

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Роспотребнадзор отчитался о проверках организации питания в школах Кемеровской области в 2017/2018 учебном году, сообщает ВашГород.ру со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса
  • РИА Новости

Всего проверено 302 образовательных учреждения, 11 организаторов питания и 41 поставщик.

Отмечается, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий было отобрано и исследовано 2,6 тыс. проб готовых блюд и 1,4 тыс. проб пищевых продуктов.

Как оказалось, 1,1% образцов не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В 5,2% найдены нарушения по санитарно-химическим показателям, в 6,6% — по физико-химическим.

По итогам проверок составлено 705 административных протоколов. Общая сумма штрафов составляет 2,3 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.

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