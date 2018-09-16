Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса
- РИА Новости
Всего проверено 302 образовательных учреждения, 11 организаторов питания и 41 поставщик.
Отмечается, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий было отобрано и исследовано 2,6 тыс. проб готовых блюд и 1,4 тыс. проб пищевых продуктов.
Как оказалось, 1,1% образцов не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
В 5,2% найдены нарушения по санитарно-химическим показателям, в 6,6% — по физико-химическим.
По итогам проверок составлено 705 административных протоколов. Общая сумма штрафов составляет 2,3 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.