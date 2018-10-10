В Союзе автостраховщиков отреагировали на возможные поправки в закон об ОСАГО

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс прокомментировал в беседе с RT предложение Минфина исключить из стоимости ОСАГО коэффициент мощности и территории использования автомобиля.
В Союзе автостраховщиков отреагировали на возможные поправки в закон об ОСАГО
  • РИА Новости

«Не все страховщики относятся к отмене коэффициентов мощности и территории положительно. Под это была заточена вся система. Мы исходили из того, что когда-то это даже было доказуемо: чем мощнее машина, тем больше вероятность ущерба в случае столкновения, а водители разных регионов вообще водят по-разному. Например, юг России кардинально отличается от Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас нам доказывают, что статистически это не так. Действительно, аварийность больше связана с пробочным режимом, чем со скоростным», — отметил Юргенс.

По его словам, в данном вопросе автостраховщики находятся «в дискуссии» с Минфином.

«Они снимают мощность и территорию и расширяют нам коридор на 30—40%. Это примиряет нас с законопроектом, мы смотрим на него с позитивным ожиданием. И в первом чтении мы, скорее всего, будем его поддерживать», — заключил он.

Ранее стало известно о финальных поправках к закону об ОСАГО.

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