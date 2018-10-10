Эксперт оценил возможные поправки в закон об ОСАГО

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT предложение Минфина исключить из стоимости ОСАГО коэффициенты мощности и территории использования транспортного средства.

«Включение коэффициентов было связано с тем, что это распространялось не только на водителя, но и на автомобиль. Мы всегда протестовали против этого, исходя из простого решения: страхуется ответственность человека — водителя. Машина здесь совершенно ни при чём. Если водитель аккуратный, грамотный, то будет управлять любой машиной нормально. Мощность автомобиля и тем более территория использования не влияет на безопасность дорожного движения. Такая инициатива подготовлена — в этой части нужно её поддержать», — отметил Похмелкин.

Эксперт добавил, что коэффициент «должен быть привязан к водителю, его стажу, опыту, возрасту».

«Это всё оправданно, но когда привязывается к машине или к территориям — абсолютно неправомерно. А что касается права отклоняться от цен, я бы к этому относился осторожно: боюсь крайностей. Могут задрать цены неимоверно, чем отпугнут людей, а другая крайность — демпинг, когда компании-однодневки наберут много договоров и не смогут выполнить свои обязательства. Это всё ляжет на плечи страхового сообщества, и может возникнуть масса проблем. Здесь надо (действовать. — RT) очень осторожно»,— заключил Похмелкин.

Ранее стало известно о финальных поправках к закону об ОСАГО.