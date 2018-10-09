Двое пострадавших при взрыве в спортшколе Дагестана подростков скончались

Двое подростков, пострадавших в результате взрыва в одной из спортивных школ Махачкалы, скончались в больнице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего ожоговым отделением республиканской клинической больницы Магомеда Ахмедова.

«К сожалению, двое ребят, которые оставались у нас, скончались накануне. У них были обширные ожоги тела — более 90%, половина из которых глубокие», — уточнил он.

По словам Ахмедова, медики делали всё возможное для стабилизации состояния подростков, однако спасти их не удалось.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбуждено уголовное дело после взрыва в школе, в результате которого пострадали пятеро подростков.

В сентябре URA.RU передавало, что в Челябинской области организовали проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа.