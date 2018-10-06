Глава нижегородского ожогового центра осмотрел в Махачкале пострадавших при взрыве детей

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Руководитель федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете Игорь Арефьев оценил состояние детей, пострадавших при взрыве в спортзале, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы медуниверситета Алексея Никонова.

«Директор Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев прибыл в Махачкалу по распоряжению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Он побывал в больнице, куда госпитализировали подростков, и оценил их состояние», — заявил Никонов.

По его словам, Арефьев рассказал журналистам, что у подростков «сверхкритичные ожоги — 92% и 94% тела», и такие травмы «дают небольшие шансы на оптимизм».

Отмечается, что в связи с тяжелым состоянием пострадавших, их пока невозможно перевести в нижегородский ожоговый центр, лечение подростков продолжат в Махачкале.

Также сообщается, что Арефьев останется в больнице на несколько дней для помощи местным врачам. Если состояние пациентов улучшится, их перевезут в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбуждено уголовное дело после взрыва в школе, в результате которого пострадали пятеро подростков. 

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