При взрыве газа в спортзале в Дагестане пострадали пятеро детей

В Махачкале произошёл взрыв бытового газа в спортзале одной из школ, пострадали пятеро детей.

«Хлопок бытового газа произошёл после учебных занятий во время вечерних тренировок детей в спортивном зале общеобразовательной школы в Махачкале. По предварительным данным, пятеро детей госпитализированы с различными ожогами», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы дагестанского МЧС.

Кроме того, источник сообщил агентству, что дети получили ожоги от 50% до 80% тела. По его словам, их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить мужчину, обвиняемого во взрыве газа в жилом доме на улице Удмуртской.