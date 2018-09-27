В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить обвиняемого во взрыве газа в жилом доме
- РИА Новости
Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд.
Взрыв произошёл 9 ноября 2017 года. В результате частично обрушился девятиэтажный дом. Погибли семь человек, ещё 11 пострадали. Впоследствии обвиняемый был признан невменяемым.
Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела по факту обрушения жилого дома в Ижевске в результате взрыва газа.
Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа.