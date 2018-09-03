В Челябинской области проводят проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа

В Челябинской области организовали доследственную проверку после госпитализации трёх детей в результате взрыва газа, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в частном доме в посёлке Южный Степной. Произошло возгорание, спровоцированное взрывом бытового газа. Пострадали мальчики шести и 15 лет, а также девочка 10 лет.

Причиной случившегося, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнём.

В ГУ МЧС России по области добавили, что сообщение об инциденте поступило в 15:05. На место выехали 12 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

«Взрыва газового баллона и его разгерметизации не было. В жилом доме разрушена деревянная веранда размером два на семь метров», — рассказали в ведомстве.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что жителя Ижевска наградят за спасение ребёнка при взрыве газа в жилом доме.