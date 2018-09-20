СК возбудил дело из-за хлопка газа в доме в Башкирии

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в связи с хлопком газа в жилом доме, в результате которого погибли два человека и пострадали ещё двое.

Об этом сообщает следственное управление СКР по Башкирии.

«По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — указывается в заявлении.

По информации ведомства, в результате взрыва одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены.

На место уже выехали криминалисты и другие специалисты. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия.

Ранее стало ивзестно, что по меньшей мере два человека погибли и ещё двое пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии.