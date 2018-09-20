СК возбудил дело из-за хлопка газа в доме в Башкирии
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Об этом сообщает следственное управление СКР по Башкирии.
«По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — указывается в заявлении.
По информации ведомства, в результате взрыва одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены.
На место уже выехали криминалисты и другие специалисты. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия.
Ранее стало ивзестно, что по меньшей мере два человека погибли и ещё двое пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии.