Два человека погибли при взрыве газа в доме в Башкирии

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По меньшей мере два человека погибли и ещё двое пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии.
Два человека погибли при взрыве газа в доме в Башкирии
  • © МЧС России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

«В результате взрыва бытового газа в четырёхквартирном жилом доме в населённом пункте Улукулево пострадали четыре человека, двое из них погибли», — сказал собеседник.

В ГУ МЧС по региону подтверждают информацию о взрыве, уточняя, что в результате инцидента произошло обрушение двух квартир. По данным ведомства, в доме проживали восемь человек. 

На месте происшествия работают 18 единиц техники и 84 человека.

Ранее URA.RU писало, что в результате аварии на одной из котельных в Саткинском районе Челябинской области пострадали четыре человека.

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