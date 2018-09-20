Два человека погибли при взрыве газа в доме в Башкирии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.
«В результате взрыва бытового газа в четырёхквартирном жилом доме в населённом пункте Улукулево пострадали четыре человека, двое из них погибли», — сказал собеседник.
В ГУ МЧС по региону подтверждают информацию о взрыве, уточняя, что в результате инцидента произошло обрушение двух квартир. По данным ведомства, в доме проживали восемь человек.
На месте происшествия работают 18 единиц техники и 84 человека.
Ранее URA.RU писало, что в результате аварии на одной из котельных в Саткинском районе Челябинской области пострадали четыре человека.