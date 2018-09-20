Два человека погибли при взрыве газа в доме в Башкирии

По меньшей мере два человека погибли и ещё двое пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

«В результате взрыва бытового газа в четырёхквартирном жилом доме в населённом пункте Улукулево пострадали четыре человека, двое из них погибли», — сказал собеседник.

В ГУ МЧС по региону подтверждают информацию о взрыве, уточняя, что в результате инцидента произошло обрушение двух квартир. По данным ведомства, в доме проживали восемь человек.

На месте происшествия работают 18 единиц техники и 84 человека.

Ранее URA.RU писало, что в результате аварии на одной из котельных в Саткинском районе Челябинской области пострадали четыре человека.