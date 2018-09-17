В результате аварии на одной из котельных в Челябинской области пострадали четыре человека
- РИА Новости
Госпитализированы три человека.
«Женщину с ожогами 20% поверхности тела уже транспортируют в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей (7—10% поверхности тела) планируют также перевести в Челябинск в ближайшие дни», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что третий пострадавший остаётся в больнице Сатки.
В администрации района подтвердили инцидент. Причины аварии устанавливает Ростехнадзор.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Волгоградской области организовали проверку после гибели трёх человек при взрыве газа на заводе.