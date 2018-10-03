Возбуждено дело после взрыва в дагестанской школе

В Дагестане возбуждено уголовное дело после взрыва в школе, в результате которого пострадали пятеро подростков. Об этом сообщает на сайте СУ СК по Дагестану.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении. Ранее в МЧС заявили, что причиной взрыва газовоздушной смеси в дагестанской школе стала утечка из газопровода. Взрыв бытового газа произошёл в спортзале одной из школ в Махачкале 2 октября, пострадали пятеро детей.