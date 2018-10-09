Эксперт оценил возможность появления электронных паспортов в России

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения, что в правительстве России обсуждается возможность постепенной замены бумажных паспортов на электронные.

«Безусловно, это назрело. Весь мир переходит на электронный документооборот во всех сферах, отказывается от бумажного носителя. Тем более когда это сложно и требует особого изготовления, получения, стояния в очередях и так далее», — заявил эксперт.

По его словам, в электронной базе можно сконцентрировать гораздо больше информации.

Вместе с тем, отметил Миронов, следует обеспечить процесс так, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor сказал, что внедрение электронных паспортов — нужная инициатива.

«Чем меньше бумажных документов, тем лучше. Примером тому служит Республика Татарстан, где уже давно структуры перешли на электронный документооборот», — подчеркнул он.

По словам депутата, внедрение электронных документов — «серьёзная подвижка в любой сфере деятельности».

Ранее в Совфеде прокомментировали возможность появления электронных паспортов.