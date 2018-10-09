Эксперт оценил возможность появления электронных паспортов в России
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- РИА Новости
«Безусловно, это назрело. Весь мир переходит на электронный документооборот во всех сферах, отказывается от бумажного носителя. Тем более когда это сложно и требует особого изготовления, получения, стояния в очередях и так далее», — заявил эксперт.
По его словам, в электронной базе можно сконцентрировать гораздо больше информации.
Вместе с тем, отметил Миронов, следует обеспечить процесс так, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным.
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor сказал, что внедрение электронных паспортов — нужная инициатива.
«Чем меньше бумажных документов, тем лучше. Примером тому служит Республика Татарстан, где уже давно структуры перешли на электронный документооборот», — подчеркнул он.
По словам депутата, внедрение электронных документов — «серьёзная подвижка в любой сфере деятельности».
Ранее в Совфеде прокомментировали возможность появления электронных паспортов.