В правительстве обсуждают замену бумажных паспортов на электронные
Отмечается, что начать переход на электронные паспорта планируют с 2021 года.
По данным издания, электронная версия этого документа поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Отмечается, что запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.
Как предположили в пресс-службе правительства, электронный паспорт возможно будет выглядеть как пластиковая карта со встроенным чипом.
Ранее рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве России предложила создать систему универсальных идентификаторов.