В правительстве обсуждают замену бумажных паспортов на электронные

В правительстве России намерены постепенно перевести россиян с бумажных паспортов на электронные, сообщает «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что начать переход на электронные паспорта планируют с 2021 года.

По данным издания, электронная версия этого документа поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Отмечается, что запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.

Как предположили в пресс-службе правительства, электронный паспорт возможно будет выглядеть как пластиковая карта со встроенным чипом.

Ранее рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве России предложила создать систему универсальных идентификаторов.