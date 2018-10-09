В правительстве обсуждают замену бумажных паспортов на электронные

Короткая ссылка
В правительстве России намерены постепенно перевести россиян с бумажных паспортов на электронные, сообщает «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что начать переход на электронные паспорта планируют с 2021 года.

По данным издания, электронная версия этого документа поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Отмечается, что запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.

Как предположили в пресс-службе правительства, электронный паспорт возможно будет выглядеть как пластиковая карта со встроенным чипом.

Ранее рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве России предложила создать систему универсальных идентификаторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить