В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

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Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве России предложила создать систему универсальных идентификаторов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на текст документа.
В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту
  • РИА Новости

Отмечается, что в предложении представлены и иные идентификаторы личности: электронная подпись, а также биометрические и дактилоскопические данные.

Члены рабочей группы, как сообщает газета, одобрили положение об использовании в данном контексте номера мобильного телефона.

При этом уточняется, что законопроект был отправлен на доработку.

Ранее стало известно, что в России с 1 июня 2018 года вступает в силу ряд новых законов и норм.

Перемены затронут в том числе порядок оформления сим-карт.

Подробнее — в материале RT.

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