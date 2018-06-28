В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве России предложила создать систему универсальных идентификаторов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что в предложении представлены и иные идентификаторы личности: электронная подпись, а также биометрические и дактилоскопические данные.

Члены рабочей группы, как сообщает газета, одобрили положение об использовании в данном контексте номера мобильного телефона.

При этом уточняется, что законопроект был отправлен на доработку.

Ранее стало известно, что в России с 1 июня 2018 года вступает в силу ряд новых законов и норм.

Перемены затронут в том числе порядок оформления сим-карт.

Подробнее — в материале RT.