В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту
- РИА Новости
Отмечается, что в предложении представлены и иные идентификаторы личности: электронная подпись, а также биометрические и дактилоскопические данные.
Члены рабочей группы, как сообщает газета, одобрили положение об использовании в данном контексте номера мобильного телефона.
При этом уточняется, что законопроект был отправлен на доработку.
Ранее стало известно, что в России с 1 июня 2018 года вступает в силу ряд новых законов и норм.
Перемены затронут в том числе порядок оформления сим-карт.
Подробнее — в материале RT.