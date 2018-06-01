Санкции для авиадебоширов, ГОСТ для вейпов и сим-карты по паспорту: какие изменения ожидают россиян с 1 июня

В России вступает в силу ряд новых законов и норм. Перемены затронут порядок оформления сим-карт, изменятся квитанции об оплате ЖКХ, а на улицах появится дорожная разметка синего, красного, зелёного, чёрного и оранжевого цветов. В силу вступают также новые положения об авиадебоширах и ГОСТы для вейпов. Что изменится в РФ с наступлением лета — в материале RT.

Акцизы на бензин

С 1 июня правительство России снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. В кабмине также не исключили, что снижение акцизов продолжится и в дальнейшем — с 1 июля этот сбор может быть уменьшен ещё на 700 рублей.

При этом 24 мая директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов подчеркнул, что решение правительства о снижении акцизов на топливо — это временная мера. По его словам, к осени 2018 года будет разработано системное решение, которое должно автоматически регулировать цены на внутреннем рынке. Как отметил Сазанов, снижение акцизов пока сможет лишь остановить рост стоимости топлива.

Благодаря снижению акцизов власти намерены снизить фискальную нагрузку в отрасли и таким образом стабилизировать ситуацию с галопирующим ростом цен на топливном рынке. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом. Всего за неделю (с 21 по 27 мая) стоимость бензина марки АИ-92 превысила 41 рубль за литр, АИ-95 и АИ-98 — 44 и 49 рублей за литр соответственно. Дизельное топливо подорожало до 43,91 рубля за литр.

Сим-карты и личные данные

Также с 1 июня вступает в силу запрет на использование сим-карт без предоставления паспортных данных. Он касается, в частности, тех номеров, которые уже используются. Теперь мобильные операторы могут заблокировать номер, если достоверность информации о пользователе не подтверждена.

В соответствии с правилами, в распоряжении компании должны быть фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер паспорта клиента.

Если вы сомневаетесь, предоставляли ли вы оператору мобильной связи свои данные, вы можете решить этот вопрос через личный кабинет на сайте компании, с помощью службы поддержки или при личном визите в офис компании. Впрочем, многие операторы связи проводили специальную проверку, обзванивали клиентов или отправляли им информационные сообщения.

© Рамиль Ситдиков

РИА Новости

Квитанции ЖКХ

С 1 июня жители многоквартирных домов в России будут получать квитанции для оплаты услуг ЖКХ нового образца. В документе будет собрана более подробная информация: размер увеличения тарифа, суммы долга и штрафа, сведения о штрафах управляющей компании или товарищества собственников жилья. Кроме того, в квитанции укажут идентификатор платёжного документа и единого лицевого счёта.

При этом квитанция теперь не будет содержать никакой посторонней информации. С 3 июня вступает в силу закон о запрете рекламы на платёжках, в том числе на оборотной стороне.

ОСАГО и дорожная разметка

Для удобства автомобилистов упрощена система выплат по ОСАГО при незначительном ДТП, оформленном по европротоколу (без вызова ГИБДД). Кроме того, теперь для оформления европротокола необязательно согласие участников по вопросу о том, кто стал виновником аварии.

С 1 июня максимальная выплата по ОСАГО при оформлении аварии по европротоколу составит 100 тыс. рублей. Ранее лимит был 50 тыс. рублей. При этом нововведение не затрагивает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где с 2014 года действует безлимитный европротокол, предусматривающий сумму выплат до 400 тыс. рублей при фиксации ДТП с помощью видеорегистратора с ГЛОНАСС (отметим, 400 тыс. рублей — максимальная выплата по ОСАГО).

Сетчатая дорожная разметка на перекрёстке © Алексей Куденко

РИА Новости

Для повышения уровня безопасности на дорогах и удобства водителей летом появится новая дорожная разметка. Вступает в силу ГОСТ, который вводит новые цвета для обозначения правил на дороге.

«Для постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование изображения дорожных знаков) устанавливаются следующие цвета: белый, жёлтый, красный, синий, чёрный, зелёный. Для временной дорожной разметки устанавливается оранжевый цвет», — говорится в документе о новом государственном стандарте.

Таким образом, зоны, запрещённые для обгона, могут быть обозначены жёлтым цветом, а полосы движения на перекрёстках — синим. Предполагается, что линии, влияющие на безопасность дорожного движения, должны быть ярче и обозначаться белым, жёлтым или оранжевым. Второстепенные же информационные обозначения на асфальте должны быть приглушённых тонов, чтобы не отвлекать внимание водителя.

Чёрные списки авиадебоширов

Авиаперелёты теперь станут безопаснее, так как потенциально опасных граждан перестанут пускать на борт. С 4 июня вступают в силу поправки к Воздушному кодексу, которые позволят авиакомпаниям отказывать в перевозке хулиганам и дебоширам.

Теперь за оскорбление пассажиров и экипажа, неподчинение требованиям командира воздушного судна и действия, угрожающие безопасности людей, нарушителя смогут внести в специальный список.

Позже он не сможет купить билет на рейс. Подобная санкция будет действовать только в течение года.

© Наталья Селиверстова

РИА Новости

При этом в тексте документа о новых правилах уточняется, что пассажиру не может быть отказано в перевозке, если из пункта отправления в пункт назначения можно добраться только на самолёте.

Безопасный вейп

Повышенные требования будут применяться в России к жидкостям, которые используются в электронных парогенераторах, или вейпах. Вводится в действие первый национальный стандарт, который регламентирует состав, требования к упаковке и способы проверки соответствия продукции стандартам качества.

Также по теме Депутаты Мособлдумы приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним Депутаты Мособлдумы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости для электронных сигарет.

Вступившие в силу правила отмечают, что «чистота никотина и его соли, которые используются в жидкостях для вейпов, должна составлять не менее 98%, чистота других ингредиентов должна быть не ниже 94—95%». Кроме того, флакон для зарядки парогенераторов должен быть герметичным, без дефектов и протечек, а также гарантировать недоступность содержимого для детей.

Изготовители жидкости должны будут указывать на упаковках вид и название продукции, наименование и адрес изготовителя, содержание никотина в жидкости. Кроме того, на упаковках для вейпа, как и на пачках сигарет, теперь будет присутствовать фраза «Никотин вызывает зависимость».

Важно отметить, что новые правила являются ГОСТом в этой области, за товары без этой отметки покупатель сам несёт ответственность. Безопасность же будет гарантирована, если товар соответствует госстандарту.

Маркировка обуви

С 1 июня в России стартует эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров. Проект будет действовать до 30 июня 2019 года. В качестве целей эксперимента заявлены испытание механизма маркировки обуви для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту соответствующей продукции, а также повышение собираемости таможенных и налоговых платежей. Также будет осуществляться анализ целесообразности введения обязательной маркировки обуви.

Ранее в странах Евразийского экономического союза была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий, а в России действуют эксперименты по маркировке лекарств и сигарет.