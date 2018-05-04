В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

Короткая ссылка
В России с пятницы, 4 мая, вступают в силу изменения процедуры технического осмотра автомобилей. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным 23 апреля.
В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей
  • © pixabay.com

Согласно документу, теперь операторы техосмотра выдают диагностическую карту даже в том случае, если транспортное средство не соответствует обязательным требованиям безопасности. При этом в карте должны иметься соответствующие пометки.

Кроме того, в соответствии с ФЗ операторов будут наказывать за выдачу диагностической карты с положительным вердиктом в случае, если автомобиль не соответствует требованиям безопасности.

В феврале правительство России ужесточило правила проведения технического осмотра. Так, новый регламент обязал водителей иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных