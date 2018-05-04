В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

В России с пятницы, 4 мая, вступают в силу изменения процедуры технического осмотра автомобилей. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным 23 апреля.

Согласно документу, теперь операторы техосмотра выдают диагностическую карту даже в том случае, если транспортное средство не соответствует обязательным требованиям безопасности. При этом в карте должны иметься соответствующие пометки.

Кроме того, в соответствии с ФЗ операторов будут наказывать за выдачу диагностической карты с положительным вердиктом в случае, если автомобиль не соответствует требованиям безопасности.

В феврале правительство России ужесточило правила проведения технического осмотра. Так, новый регламент обязал водителей иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку.