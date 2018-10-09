В Совфеде прокомментировали возможность появления электронных паспортов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова прокомментировала в беседе с RT сообщения о том, что в правительстве России обсуждается возможность постепенной замены бумажных паспортов на электронные.

«Тема не новая, обсуждается давно. Не без острых вопросов, потому что не все готовы использовать такой формат. Тем не менее я считаю, что это имеет место быть при нескольких условиях: нужно понимать финансовую составляющую таких затрат. Второй момент — скорее всего, это заинтересует молодых и активных людей, у которых много различного рода поездок: деловых, туристических — для них это хороший аналог. Удобно хранить, поскольку цифровой профиль более удобный», — отметила Бокова.

При этом сенатор отметила, что нужно понимать, как управлять этим процессом.

«Как будет обеспечена безопасность персональных данных на этой карточке, как мы будем прописывать в законодательстве данный цифровой профиль для получения услуг: кредита, предоставления удостоверения для реализации различных возможностей на портале госуслуг. Нужно понимать всю систему от начала до конца, с учётом того, что это будет востребовано у определённой части населения», — полагает сенатор.

По словам Боковой, скорее всего, будут использоваться оба формата документа.

«Понятно что будет некая учётная запись. Но, скорее всего, будут оба документа — и электронный, и бумажный. Электронный — открытый канал передвижения, безбарьерный. А бумажный — для сохранности и страховки, который будет подтверждать личность»,— заключила Бокова.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в правительстве России намерены постепенно перевести россиян с бумажных паспортов на электронные. Отмечается, что начать переход на электронные паспорта планируют с 2021 года.

Как предположили в пресс-службе правительства, электронный паспорт, возможно, будет выглядеть как пластиковая карта со встроенным чипом.