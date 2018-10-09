Медведев: Россия может занять более высокие позиции в мировом экспорте услуг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики», что Россия может занять более высокие позиции в мировом экспорте услуг

«В глобальной экономике возрастает роль экспорта услуг, и у России есть возможности занять здесь более высокие позиции. Например, национальный проект в сфере здравоохранения ориентирован на рост российского экспорта в этой области к 2024 году в четыре раза — до $1 млрд», — заявил Медведев.

По его словам, российский несырьевой экспорт должен вырасти с $134 млрд до $250 млрд в 2024 году.

Он отметил, что предполагается «снять регуляторные барьеры при перевозках, либерализовать валютный контроль при экспорте, упростить на взаимной основе визовый режим для туристов, распространить нулевую ставку НДС при экспорте на товары, используемые при сооружении объектов за рубежом».

Также он отметил, что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического и рассказал о важности создания технологического офшора.