Медведев назвал адресность главным вектором модернизации соцзащиты
«Адресность предполагает наличие широкой информационной платформы, которая позволит точнее выделить бедных, определить причины бедности той или иной социальной группы и отдельного домохозяйства, выработать эффективные способы её преодоления», — заявил Медведев.
Он отметил, что социальную поддержку следует оказывать прежде всего тем, кто самостоятельно не может решить свои социальноэкономические проблемы.
Медведев подчеркнул, что «адресность — это главный вектор модернизации системы социальной защиты».
Также он отметил, что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического и рассказал о важности создания технологического офшора.