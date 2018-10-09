Медведев назвал адресность главным вектором модернизации соцзащиты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал адресность главным вектором модернизации системы социальной защиты в России в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики».

«Адресность предполагает наличие широкой информационной платформы, которая позволит точнее выделить бедных, определить причины бедности той или иной социальной группы и отдельного домохозяйства, выработать эффективные способы её преодоления», — заявил Медведев.

Он отметил, что социальную поддержку следует оказывать прежде всего тем, кто самостоятельно не может решить свои социальноэкономические проблемы.

Медведев подчеркнул, что «адресность — это главный вектор модернизации системы социальной защиты».

Также он отметил, что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического и рассказал о важности создания технологического офшора.