Медведев заявил, что Россия избежала экономического кризиса

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики», что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического.

«Мы предотвратили развёртывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Ещё важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса», — заявил Медведев.

Он отметил, что во многом сохранению экономической и политической стабильности способствовало своевременное принятие экономикополитических решений, таких как формирование резервов в период благоприятной экономической конъюнктуры, переход к инфляционному таргетированию и плавающему курсу национальной валюты.

Ранее Медведев поручил Минэнерго и ФАС вместе с крупнейшими нефтяными компаниями до 10 октября разработать планы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018—2019 годы.

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