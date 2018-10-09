Медведев заявил, что Россия избежала экономического кризиса
«Мы предотвратили развёртывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Ещё важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса», — заявил Медведев.
Он отметил, что во многом сохранению экономической и политической стабильности способствовало своевременное принятие экономикополитических решений, таких как формирование резервов в период благоприятной экономической конъюнктуры, переход к инфляционному таргетированию и плавающему курсу национальной валюты.
Ранее Медведев поручил Минэнерго и ФАС вместе с крупнейшими нефтяными компаниями до 10 октября разработать планы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018—2019 годы.