Правительство направило 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке, которые оказались в сложной ситуации.

РИА Новости

«Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 млн рублей для дальнейшей реализации программы (помощи заёмщикам)», — цитирует Медведева ТАСС. Премьер отметил, что выделенные средства помогут наиболее нуждающимся семьям, «которые смогут продолжить жить в квартирах, приобретённых в ипотеку». «На реализацию программы было выделено 6,5 млрд рублей, мы помогли 20 тыс.

семей», — добавил председатель правительства. Ранее экономист Михаил Беляев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» намерения Банка России пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.