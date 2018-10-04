Правительство направило 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке
- РИА Новости
«Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 млн рублей для дальнейшей реализации программы (помощи заёмщикам)», — цитирует Медведева ТАСС.
Премьер отметил, что выделенные средства помогут наиболее нуждающимся семьям, «которые смогут продолжить жить в квартирах, приобретённых в ипотеку».
«На реализацию программы было выделено 6,5 млрд рублей, мы помогли 20 тыс.
семей», — добавил председатель правительства.
Ранее экономист Михаил Беляев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» намерения Банка России пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.