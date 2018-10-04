Правительство направило 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке, которые оказались в сложной ситуации.
Правительство направило 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке
  • РИА Новости

«Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 млн рублей для дальнейшей реализации программы (помощи заёмщикам)», — цитирует Медведева ТАСС.

Премьер отметил, что выделенные средства помогут наиболее нуждающимся семьям, «которые смогут продолжить жить в квартирах, приобретённых в ипотеку».

«На реализацию программы было выделено 6,5 млрд рублей, мы помогли 20 тыс.
семей», — добавил председатель правительства.

Ранее экономист Михаил Беляев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» намерения Банка России пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить