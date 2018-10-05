Медведев поручил разработать план поставок нефтепродуктов на российский рынок

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС вместе с крупнейшими нефтяными компаниями до 10 октября разработать планы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018—2019 годы.
Медведев поручил разработать план поставок нефтепродуктов на российский рынок
  • Reuters

Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте кабмина.

Также премьер-министр получил принять меры по обеспечению реализации на биржевых торгах бензина и дизельного топлива.

«ФАС России и Минэнерго продолжить мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и при выявлении рисков роста цен на нефтепродукты в розничном или оптовом сегменте незамедлительно представить в правительство Российской Федерации предложения, в том числе с проектами нормативных правовых актов, по мерам оперативного реагирования, включая повышение ставок вывозных таможенных пошлин», — говорится в решении.

Кроме того, Медведев поручил профильным ведомствам до 18 октября представить в кабинет министров предложения по увеличению биржевых операций по нефти с расчётами в рублях.

Также глава правительства поручил профильным ведомствам до 1 ноября представить план мероприятий в нефтяной сфере по освоению нефтяных месторождений и увеличению объёмов добычи нефти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак допустил, что цена на нефть может вырасти до $100 за баррель.

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