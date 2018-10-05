Медведев поручил разработать план поставок нефтепродуктов на российский рынок
- Reuters
Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте кабмина.
Также премьер-министр получил принять меры по обеспечению реализации на биржевых торгах бензина и дизельного топлива.
«ФАС России и Минэнерго продолжить мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и при выявлении рисков роста цен на нефтепродукты в розничном или оптовом сегменте незамедлительно представить в правительство Российской Федерации предложения, в том числе с проектами нормативных правовых актов, по мерам оперативного реагирования, включая повышение ставок вывозных таможенных пошлин», — говорится в решении.
Кроме того, Медведев поручил профильным ведомствам до 18 октября представить в кабинет министров предложения по увеличению биржевых операций по нефти с расчётами в рублях.
Также глава правительства поручил профильным ведомствам до 1 ноября представить план мероприятий в нефтяной сфере по освоению нефтяных месторождений и увеличению объёмов добычи нефти.
Ранее министр энергетики России Александр Новак допустил, что цена на нефть может вырасти до $100 за баррель.