Медведев рассказал о важности создания технологического офшора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики» написал о важности создания технологического офшора.

«Важнейшая функция государства состоит не в прямом увеличении финансирования, а в создании пространства опережающего технологического регулирования, своего рода привлекательного технологического офшора для реализации передовых решений», — заявил Медведев.

Он отметил, что на первый план в научно-технологической конкуренции выходит способность накапливать «большие данные» и использовать их в построении платформ, которые связывают бизнес, граждан и государство.

По его словам, государство не должно в одиночку справляться с этой задачей.

Медведев подчеркнул, что технологии работы с «большими данными» и платформами эффективны с точки зрения развития, только если они принесут технологическому предпринимателю прибыль, а потребителю технологии — повышение качества жизни.

Также он отметил, что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического.