Медведев рассказал о важности создания технологического офшора
«Важнейшая функция государства состоит не в прямом увеличении финансирования, а в создании пространства опережающего технологического регулирования, своего рода привлекательного технологического офшора для реализации передовых решений», — заявил Медведев.
Он отметил, что на первый план в научно-технологической конкуренции выходит способность накапливать «большие данные» и использовать их в построении платформ, которые связывают бизнес, граждан и государство.
По его словам, государство не должно в одиночку справляться с этой задачей.
Медведев подчеркнул, что технологии работы с «большими данными» и платформами эффективны с точки зрения развития, только если они принесут технологическому предпринимателю прибыль, а потребителю технологии — повышение качества жизни.
Также он отметил, что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического.