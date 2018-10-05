Кадыров поздравил победившего в конкурсе «Учитель года» педагога из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил педагога из Грозного Алихана Динаева, победившего во всероссийском конкурсе «Учитель года».

«Эта победа стала своеобразным подарком к 200-летию нашей столицы и подтверждением правильности курса, начатого первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым», — написал он.

Ранее стало известно, что Динаев, преподаватель обществознания и права в математической школе №1 города Грозный, стал лауреатом конкурса.

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году.