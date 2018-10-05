Кадыров поздравил победившего в конкурсе «Учитель года» педагога из Чечни
- Алихан Динаев
- РИА Новости
«Эта победа стала своеобразным подарком к 200-летию нашей столицы и подтверждением правильности курса, начатого первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым», — написал он.
Ранее стало известно, что Динаев, преподаватель обществознания и права в математической школе №1 города Грозный, стал лауреатом конкурса.
5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году.