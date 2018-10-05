Кадыров поздравил победившего в конкурсе «Учитель года» педагога из Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил педагога из Грозного Алихана Динаева, победившего во всероссийском конкурсе «Учитель года».
Кадыров поздравил победившего в конкурсе «Учитель года» педагога из Чечни
  • Алихан Динаев
  • РИА Новости

«Эта победа стала своеобразным подарком к 200-летию нашей столицы и подтверждением правильности курса, начатого первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым», — написал он.

Ранее стало известно, что Динаев, преподаватель обществознания и права в математической школе №1 города Грозный, стал лауреатом конкурса.

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году.

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