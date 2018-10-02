Источник: впервые судно ВМС страны НАТО прошло по Севморпути

Судно тылового обеспечения военно-морских сил Франции «Рона» проследовало Северным морским путём, оно стало первым судном ВМС страны НАТО, которое прошло по Севморпути.

«При следовании от норвежского порта Тромсё до Алеутских островов близ Аляски французское судно «вели» средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности в Российской Арктике», — приводит Интерфакс слова источника, близкого к администрации Севморпути.

28 сентября сообщалось, что в порт Санкт-Петербурга прибыл контейнеровоз Venta Maersk, который первым совершил переход из Азии в Европу по Северному морскому пути.

Ранее зампред Полярной комиссии Русского географического общества Сергей Лукьянов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».