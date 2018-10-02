Источник: впервые судно ВМС страны НАТО прошло по Севморпути

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Судно тылового обеспечения военно-морских сил Франции «Рона» проследовало Северным морским путём, оно стало первым судном ВМС страны НАТО, которое прошло по Севморпути.
Источник: впервые судно ВМС страны НАТО прошло по Севморпути
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«При следовании от норвежского порта Тромсё до Алеутских островов близ Аляски французское судно «вели» средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности в Российской Арктике», — приводит Интерфакс слова источника, близкого к администрации Севморпути.

28 сентября сообщалось, что в порт Санкт-Петербурга прибыл контейнеровоз Venta Maersk, который первым совершил переход из Азии в Европу по Северному морскому пути.

Ранее зампред Полярной комиссии Русского географического общества Сергей Лукьянов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».

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