В Петербург прибыл первый контейнеровоз, прошедший из Азии по Севморпути

В порт Санкт-Петербурга прибыл контейнеровоз Venta Maersk, который первым совершил переход из Азии в Европу по Северному морскому пути.

Об этом свидетельствуют данные сайта marinetraffic.com, который отслеживает местонахождение судов в мире.

Проход по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург занял у контейнеровоза 28 суток.

Маршрут через Арктику, который открывается для судоходства из-за таяния льдов, короче обычного пути из Азии в Европу через Суэцкий канал на две недели, однако он обходился значительно дороже, так как судам необходимо сопровождение атомных ледоколов.

Ранее зампред Полярной комиссии Русского географического общества Сергей Лукьянов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».