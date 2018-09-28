В Петербург прибыл первый контейнеровоз, прошедший из Азии по Севморпути
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Об этом свидетельствуют данные сайта marinetraffic.com, который отслеживает местонахождение судов в мире.
Проход по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург занял у контейнеровоза 28 суток.
Маршрут через Арктику, который открывается для судоходства из-за таяния льдов, короче обычного пути из Азии в Европу через Суэцкий канал на две недели, однако он обходился значительно дороже, так как судам необходимо сопровождение атомных ледоколов.
Ранее зампред Полярной комиссии Русского географического общества Сергей Лукьянов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».