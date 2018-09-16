Эксперт оценил сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»

Короткая ссылка
Зампред Полярной комиссии Русского географического общества Сергей Лукьянов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».
Эксперт оценил сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»
  • РИА Новости

«Что касается выгоды от использования Северного морского пути в полную силу, она очевидна: те же нефть и газ из наших высоких широт сейчас отправляют в Китай и на восток через Европу, а так можно было бы отправлять сразу на восток, по арктической трассе», — заявил он.

По его словам, опыт обеспечения инфраструктуры полярных трасс у России есть — ранее существовала организация «Главсевморпуть», объединявшая авиацию, вспомогательные суда, метеослужбы, и это нужно возродить.

Ранее профессор Дипломатической академии МИД России, эксперт Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал публикацию о Северном морском пути.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить