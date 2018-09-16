Эксперт оценил сообщения СМИ о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»

Зампред Полярной комиссии Русского географического общества Сергей Лукьянов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».

«Что касается выгоды от использования Северного морского пути в полную силу, она очевидна: те же нефть и газ из наших высоких широт сейчас отправляют в Китай и на восток через Европу, а так можно было бы отправлять сразу на восток, по арктической трассе», — заявил он.

По его словам, опыт обеспечения инфраструктуры полярных трасс у России есть — ранее существовала организация «Главсевморпуть», объединявшая авиацию, вспомогательные суда, метеослужбы, и это нужно возродить.

Ранее профессор Дипломатической академии МИД России, эксперт Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал публикацию о Северном морском пути.