В Мосгордуме прокомментировали предложение запретить продажу газировки и чипсов в школах

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Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ирина Назарова в беседе с m24 прокомментировала предложение зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля законодательно запретить продажу газировки и чипсов в школах.

Назарова поддержала эту инициативу.

По её словам, сбалансированное питание является основой нормального развития организма, особенно эндокринной и пищеварительной систем, а нездоровая еда нарушает обмен веществ и приводит к ожирению.

«Впоследствии у этих детей повышается риск развития различных заболеваний. Это абсолютно неправильное питание, оно не даёт никакой пользы. Дети должны есть больше овощей, белковые продукты, а не то, что быстро усваивается и откладывается в виде жира», — пояснила она.

Назарова считает, что нужно проводить работу по правильному питанию с детьми и родителями.

В августе «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах.

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