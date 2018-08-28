В Петербурге предложили запретить продавать газировку и чипсы в школах

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В Санкт-Петербурге предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах, сообщают «Невские новости».
В Петербурге предложили запретить продавать газировку и чипсы в школах
  • ©pixabay.com

С такой инициативой выступил депутат заксобрания Александр Тетердинко, представляющий «Единую Россию». Он ссылается на мнение преподавателей и родителей.

«Установка вендинговых автоматов приводит к тому, что школьники отказываются от полноценного горячего питания в столовых. Кроме того, наличие торговых автоматов заставляет детей ходить в школу с наличными деньгами, что небезопасно», — цитирует парламентария пресс-служба «Единой России» в Санкт-Петербурге.

Ранее НСН сообщала, что врач-диетолог Александр Немов прокомментировал идею введения специальной маркировки продуктов в России.

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