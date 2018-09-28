В Госдуме предлагают выделить молодым людям два выходных на диспансеризацию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас принят закон, предоставляющий один день для диспансеризации. Один день — для всего населения, а два — для граждан предпенсионного возраста. Но в предпенсионном возрасте уже диагнозы поставлены, граждане наблюдаются. Я думаю, более правильно предоставлять два дня на диспансеризацию как раз молодым», — указал он.
Отмечается, что 27 сентября депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в окончательном чтении закон, предоставляющий россиянам дополнительный выходной для диспансеризации, а людям предпенсионного возраста — два дня.
Ранее Госдума приняла во втором чтении проект о выходном дне для диспансеризации.
Телеканал «360» сообщает, что в Московской области более 830 тыс. человек прошли диспансеризацию с начала 2018 года.