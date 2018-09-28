В Госдуме предлагают выделить молодым людям два выходных на диспансеризацию

Член думского комитета по охране здоровья Иван Герасименко заявил, что молодым людям стоит давать два выходных дня на диспансеризацию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас принят закон, предоставляющий один день для диспансеризации. Один день — для всего населения, а два — для граждан предпенсионного возраста. Но в предпенсионном возрасте уже диагнозы поставлены, граждане наблюдаются. Я думаю, более правильно предоставлять два дня на диспансеризацию как раз молодым», — указал он.

Отмечается, что 27 сентября депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в окончательном чтении закон, предоставляющий россиянам дополнительный выходной для диспансеризации, а людям предпенсионного возраста — два дня.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект о выходном дне для диспансеризации.

Телеканал «360» сообщает, что в Московской области более 830 тыс. человек прошли диспансеризацию с начала 2018 года.