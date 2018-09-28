В Госдуме предлагают выделить молодым людям два выходных на диспансеризацию

Короткая ссылка
Член думского комитета по охране здоровья Иван Герасименко заявил, что молодым людям стоит давать два выходных дня на диспансеризацию.
В Госдуме предлагают выделить молодым людям два выходных на диспансеризацию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас принят закон, предоставляющий один день для диспансеризации. Один день — для всего населения, а два — для граждан предпенсионного возраста. Но в предпенсионном возрасте уже диагнозы поставлены, граждане наблюдаются. Я думаю, более правильно предоставлять два дня на диспансеризацию как раз молодым», — указал он.

Отмечается, что 27 сентября депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в окончательном чтении закон, предоставляющий россиянам дополнительный выходной для диспансеризации, а людям предпенсионного возраста — два дня.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект о выходном дне для диспансеризации.

Телеканал «360» сообщает, что в Московской области более 830 тыс. человек прошли диспансеризацию с начала 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить