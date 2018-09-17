В Подмосковье более 830 тысяч человек прошли диспансеризацию с начала года

В Московской области более 830 тыс. человек прошли диспансеризацию с начала 2018 года, сообщает телеканал «360».

Как заявила и.о. первого зампреда регионального правительства Ольга Забралова, это 71,6% от годового плана.

По её словам, 34% прошедших осмотр признаны практически здоровыми (первая группа здоровья). У 15% есть факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (вторая группа).

Ещё 51% имеют заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (третья группа).

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил предложение Совфеда о предоставлении выходного дня для диспансеризации.