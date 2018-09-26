Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

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Глеб Никитин в среду, 26 сентября, вступил в должность главы Нижегородской области, сообщает ТАСС.
Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области
  • © Пресс-служба Нижегородской области

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Нижегородской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности», — сказал он в ходе церемонии.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выборов губернатора региона набрал 67,75% голосов избирателей.

9 сентября в России прошёл единый день голосования

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