Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края

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Американский актёр Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости.
Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края
  • © РИА Новости

«С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом артист добавил, что хочет «познавать» регион, в том числе в связи с тем, что его родственники по линии отца «отсюда».

4 августа сообщалось, что Сигал назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Актёр получил российское гражданство в 2016 году.

20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты досрочных выборов недействительными.

После обработки 100% бюллетеней стало известно, что кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

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